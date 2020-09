Un hub per riuscire a mettere in contatto la filiera produttiva e quella formativa in ambito agroalimentare e agrituristico. Nasce con questo obiettivo Medifood Innovation Hub , progetto presentato oggi pomeriggio nell'aula magna dell'Istituto nautico Duca degli Abruzzi di Catania. A fare da promotore Angelo Barone , presidente del distretto delle Filiere e dei territori in rete , realtà che racchiude oltre seimila aziende che operano nell'ambito agroalimentare siciliano. Ad aprire i lavori anche l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale Roberto Lagalla .

Un hub per riuscire a mettere in contatto la filiera produttiva e quella formativa in ambito agroalimentare e agrituristico. Nasce con questo obiettivo Medifood Innovation Hub, progetto presentato oggi pomeriggio nell'aula magna dell'Istituto nautico Duca degli Abruzzi di Catania. A fare da promotore Angelo Barone, presidente del distretto delle Filiere e dei territori in rete, realtà che racchiude oltre seimila aziende che operano nell'ambito agroalimentare siciliano. Ad aprire i lavori anche l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale Roberto Lagalla.

«Oggi facciamo un passo ulteriore, facendo incontrare la filiera produttiva e quella della formazione con l'obiettivo di attivare progetti di formazione mirata per le imprese - spiega Angelo Barone - Fare sistema diventa fondamentale, perché abbiamo una grande quantità di prodotti, e quelli siciliani sono conosciuti e importanti. Vogliamo promuovere l'immagine della Sicilia e quella dei suoi prodotti e per fare questo servono nuove competenze e professionalità».

Coinvolti con l'obiettivo di creare occupazione post formazione anche Paolo Bitto, presidente Istituto istruzione superiore Albatros di Messina, Andrea Corso, presidente Its Archimede di Siracusa, Antonio Scamardella, presidente Its mobilità sostenibile trasporti di Catania, Luigi Napoli, dirigente scolastico dell'istituto Pugliatti di Taormina, Giuseppe Rallo, presidente di Arces, Anna Balsamo, presidente di euroconsulenza, e Pino Melara, presidente di FMTS Group. Proprio gli istituti di istruzione superiore sono direttamente coinvolti nel progetto grazie a una sinergia con gli enti di formazione, con il fine di concludere protocolli d'intesa con importanti realtà imprenditoriali nazionali e internazionali.

«Il concetto di rete è assolutamente centrale per moltiplicare le opportunità di sviluppo - commenta l'assessore Lagalla prima dell'inizio dei lavori - è chiaro che il successo parte inevitabilmente dai modelli di formazione e istruzione e punti all'opportunità occupazionale. Questo è l'obiettivo di questa iniziativa ma anche la strategia del nostro assessorato dall'insediamento del governo guidato da Nello Musumeci. Abbiamo potenziato la formazione professionale in obbligo scolastico, valorizzato gli Its, rilanciato l'apprendistato e introdotto le iniziative di impresa didattica all'interno delle scuole».