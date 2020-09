Un furgone bianco fermo in mezzo alla strada e un uomo che tira fuori dal portellone posteriore una serie di materassi per abbandonarli ai margini della carreggiata che già da tempo è stata trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto . La scena è stata ripresa dalle telecamere di via Fondo Romeo a Catania e, dall'analisi delle immagini, i vigili urbani sono riusciti a identificare l'uomo al quale è stata elevata una multa di 600 euro .

Un furgone bianco fermo in mezzo alla strada e un uomo che tira fuori dal portellone posteriore una serie di materassi per abbandonarli ai margini della carreggiata che già da tempo è stata trasformata in una discarica abusiva a cielo aperto. La scena è stata ripresa dalle telecamere di via Fondo Romeo a Catania e, dall'analisi delle immagini, i vigili urbani sono riusciti a identificare l'uomo al quale è stata elevata una multa di 600 euro.

Le telecamere di videosorveglianza, in quella zona, sono state installate giusto qualche giorno fa. «Questo sistema, sempre che le telecamere non vengano vandalizzate - commenta l'assessore all'Ambiente Fabio Cantarella - si può rivelare un deterrente eccellente e per questo ne abbiamo installate altre, in aree abitualmente utilizzate da soggetti che compiono traffico di rifiuti».

Un resoconto dei primi risultati di questa iniziativa è già in programma tra qualche settimana. «Faremo le opportune valutazioni - aggiunge Cantarella - per estendere il controllo video in tutte le 151 discariche che abbiamo censito per individuare e colpire gli autori degli atti illeciti, attenuando una pratica incivile purtroppo molto diffusa che ha pesantissimi costi per la collettività».