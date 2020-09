«Mia figlia mi ha chiesto di aiutarla a trasferire il vitellino in un'altra campagna». È questa la giustificazione che si sono sentiti dare i carabinieri della stazione di Licodia Eubea che, ieri pomeriggio, hanno incrociato a bordo di un'auto guidata dalla figlia il 73enne Sebastiano Montagno. L'uomo è stato arrestato in flagranza per evasione.