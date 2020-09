Un incendio, nel pomeriggio di oggi, è divampato all'interno di una casa al primo piano lungo via Mongibello, non distante dall'ufficio postale di Piano Tavola. Sette persone intossicate, tra cui quattro minori e una donna in gravidanza. In via precauzionale gli occupanti dello stabile sono stati trasferiti negli ospedali Policlinico e Garibaldi Nesima di Catania.