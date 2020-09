Saranno grandi dai 48 ai 96 metri quadrati i 21 alloggi popolari che lo Iacp di Catania realizzerà in corso Indipendenza. La gara è stata aggiudicata nei giorni scorsi alla Cantieri Riuniti , che ha proposto un ribasso del 19,101 per cento su una base d'asta di oltre 3,8 milioni di euro . L'impresa etnea l'ha spuntata su un totale di 192 partecipanti. I lavori rientrano tra la riqualificazione di un'area - all'incrocio con via IV Novembre - in cui si trova lo scheletro di un immobile mai completato e un tempo di proprietà dell'Ipab Provvidenza S. M. del Lume e Marianna Magrì.

Il progetto prevede la realizzazione di quattro edifici adiacenti da tre piani. In ognuno saranno ricavati fino a sei unità abitative. «Riqualifichiamo con logica moderna una zona della città ancorché centrale ma marginalizzata, per dare finalmente una casa a chi ne ha diritto», ha detto l'assessore regionale Marco Falcone. I fondi a disposizione dello Iacp per l'area di corso Indipendenza sono molti di più: in totale, infatti, il valore del progetto supera i sei milioni e comprende - si legge nella determina conclusiva della Conferenza speciale dei servizi - anche «la creazione di spazi di aggregazione a carattere socio-educativo per l'intero quartiere» nonché un parcheggio, di oltre cinquecento metri quadrati, con aree a verde destinato a chi andrà ad abitare negli alloggi.

Per la realizzazione degli spaci sociali sono stati stanziati poco meno di 750mila euro. Il progetto prevede che con queste somme vengano effettuate operazioni di pulizia, risanamento idraulico, sistemazione delle pavimentazioni e del verde, ma anche creazione di aree gioco e relax e la realizzazione degli impianti di illuminazione. «Sono stati inoltre previsti interventi mirati alla riqualificazione della viabilità esterna al lotto», si legge nella determina dell'ingegnere capo del Genio Civile Natale Zuccarello, specificando che i lavori riguarderanno le pavimentazioni stradali su corso Indipendenza e Via IV Novembre, i marciapiedi e l'illuminazione. «Abbatteremo un inutile scheletro per fare posto a nuove case, spazi verdi e aree a uso ricreativo-sportivo, dando respiro alla domanda di edilizia sociale sempre alta a Catania», assicura Falcone.

L'obiettivo di Iacp e governo regionale è quello di fare partire i cantieri nel giro di poche settimane. In tal senso, sul sito dell'Istituto autonomo case popolari è stato pubblicato il bando per l'affidamento della direzione dei lavori, del servizio di contabilità e coordinamento della sicurezza. Il 14 settembre scadono i termini per partecipare. Base d'asta, oltre 220mila euro.