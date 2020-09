Chiuso il Sabor Latino. Il locale che si trova in piazza Carlo Alberto è stato controllato la sera dello scorso 4 settembre dalla squadra amministrativa del commissariato centrale e la divisione della polizia amministrativa della questura.

Tavoli e sedie sistemati fuori che occupano in modo irregolare il suolo pubblico; titolari e dipendenti senza mascherine o altri dispositivi di sicurezza previsti per il Covid-19; nel locale sono anche state identificate 23 persone tra cui quattro (tre colombiani e un marocchino) non in regola con la normativa sul soggiorno. Altri avventori controllati sono risultati avere numerosi pregiudizi di polizia.

Inoltre, all'interno dei locali adibiti alla conservazione e alla preparazione dei cibi è stata accertata una scarsa condizione igienico-sanitaria, motivo per cui è stata disposta l’immediata sospensione delle attività e la chiusura dell’esercizio. Tutte le violazioni sono state contestate e sono state elevate anche le relative sanzioni.

Tra le violazioni riscontrate, figurano anche quella sulle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, con speciale riferimento alle condizioni dell’impianto elettrico. Assenti gli estintori e i presidi essenziali per il pronto soccorso. Rilevate violazioni anche in relazione alla sicurezza delle vie di accesso e per lo spostamento nel locale. È stata elevata sanzione pari a 2.000 euro per la mancanza del manuale di autocontrollo (Haccp).

Ulteriore verbale, con applicazione della sanzione di 1.500 euro, è stato redatto per la riscontrata non tracciabilità di vari prodotti di tipo alcolico. Infine, sono risultate violazioni alle norme del testo unico dell’immigrazione, atteso il riscontrato impiego di manodopera straniera clandestina. Sono in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa e fiscale relativi alla posizione del titolare della trattoria e dei soggetti a questo legati per la gestione dell’attività commerciale.