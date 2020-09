Un grave incidente stradale lungo viale Vittorio Veneto questo pomeriggio, poco dopo le 17.30 . Il sinistro, secondo quanto appreso da MeridioNews, ha coinvolto due scooter . Ad avere la peggio uno dei centauri, rimasto per alcuni minuti immobile a terra. L'uomo sarebbe in condizioni gravi ma vigile e di lui si sta occupando il personale del 118 , accorso sul posto con due ambulanze .

Un grave incidente stradale lungo viale Vittorio Veneto questo pomeriggio, poco dopo le 17.30. Il sinistro, secondo quanto appreso da MeridioNews, ha coinvolto due scooter. Ad avere la peggio uno dei centauri, rimasto per alcuni minuti immobile a terra. L'uomo sarebbe in condizioni gravi ma vigile e di lui si sta occupando il personale del 118, accorso sul posto con due ambulanze.

Rimangono a terra anche i mezzi a due ruote e altri due feriti, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per i rilievi del caso. Fondamentali per capire l'esatta dinamica del sinistro. Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio e alcuni passanti. Il traffico in questi minuti, in particolare all'altezza della gelateria Fiordilatte, è letteralmente paralizzato.