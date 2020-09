Una lite tra due amici , nata per motivi economici, è degenerata in sangue: uno dei due uomini ha accoltellato l'altro mandandolo in ospedale. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri ad Adrano all'interno di una abitazione sita nell'estrema periferia del paese.

Da quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò, un adranita di 55 anni si è recato nella casa della vittima di 52 anni. Tra i due uomini ci sarebbero dei conti economici in sospeso e l'incontro di domenica avrebbe dovuto chiarire alcune incomprensioni. Tuttavia il faccia a faccia si è subito trasformato da un alterco verbale in una colluttazione. Nel corso dello scontro il 55enne avrebbe impugnato un coltello che si trovava in casa, ferendo gravemente a un braccio il 52enne. L'aggressore, subito dopo il ferimento, si sarebbe prontamente allontanato dalla zona.

Il ferito, soccorso da alcuni familiari, è stato trasportato da un'ambulanza del pronto soccorso del Maria Santissima Addolorata di Biancavilla. Qui una volta stabilizzato è stato successivamente trasferito in uno ospedale del capoluogo etneo, dove i medici si sono riservati la prognosi. Il ferito dovrà essere operato al braccio visto che il taglio avrebbe reciso parte dei tendini dell'arto. L'aggressore è stato rintracciato dai carabinieri e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.