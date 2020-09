Roma, Bologna, Venezia, Londra, Memmingen. Sono le nuove destinazioni che saranno raggiungibili dall'aeroporto di Catania con Wizz Air, la compagnia che oggi ha annunciato la nuova base in Sicilia. Il servizio partire dal mese di ottobre e i biglietti partiranno dal prezzo di 9,99 euro. La compagnia vola da Catania dal 2009, ma adesso avrà nel capoluogo etneo la 36esima base. Saranno due gli Airbus A321 che supporteranno le nuove cinque rotte.

«L'ulteriore sviluppo dell'offerta di Wizz Air e la costituzione della sua nuova base è un caposaldo dell'impegno a lungo termine della compagnia aerea per offrire opportunità di viaggio sempre più convenienti ai suoi viaggiatori italiani - dichiara la compagnia in una nota -. L'annuncio di oggi supporterà il turismo locale a Catania e consentirà agli studenti di tornare alle proprie università e alle famiglie di trascorrere più tempo insieme e rafforzerà i rapporti commerciali entro e fuori i confini dell'Italia».

«Mi preme sottolineare che quello che è accaduto oggi è anticiclico - commenta Nico Torrisi, amministratore delegato, di Sac - In un momento di grande crisi mondiale, ancora lontana da essere superata, il fatto che un importante operatore abbia deciso di puntare su Catania, aprendo una base operativa, è una notizia incoraggiante. Per questo voglio ringraziare sentitamente Wizz Air, il cui investimento dimostra come l’aeroporto di Catania e, in generale, il nostro territorio, sia ancora fortemente attrattivo».