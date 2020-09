In pochi giorni avrebbe commesso diverse rapine . Il rapinatore seriale Antonio Faro (classe 1986) a essere ritenuto responsabile di più rapine e di una tentata rapina , tutte commesse con l'utilizzo di una pistola e ai danni di diverse attività commerciali del capoluogo etneo. Il 34enne era già pregiudicato e detenuto per altra causa .

In pochi giorni avrebbe commesso diverse rapine. Il rapinatore seriale Antonio Faro (classe 1986) a essere ritenuto responsabile di più rapine e di una tentata rapina, tutte commesse con l'utilizzo di una pistola e ai danni di diverse attività commerciali del capoluogo etneo. Il 34enne era già pregiudicato e detenuto per altra causa.

Il provvedimento di custodia in carcere emesso dal gip del tribunale di Catania arriva in seguito alle indagini condotte dalla squadra antirapine della squadra mobile che ha acquisito gravi elementi indiziari che hanno anche fatto emergere una «personalità particolarmente violenta». Le indagini sono scaturite da un episodio di rapina avvenuto lo scorso 13 agosto.

Un uomo, con un casco da motociclista e una mascherina chirurgica, ha puntato la pistola al titolare dell’esercizio commerciale e si è fatto consegnare l’incasso custodito nel registratore di cassa. Prima di fuggire, il rapinatore ha puntato l’arma anche contro un cliente che, in quel momento, stava entrando nel negozio e gli ha esploso contro un colpo di pistola, poi rivelatasi a salve. Dall'analisi dei sistemi di video-sorveglianza del negozio e della zona, è stato possibile acquisire elementi che hanno permesso l'identificazione di Faro come autore.

Qualche giorno dopo, il 21 agosto, un uomo con gli stessi connotati fisici e modus operandi ha commesso una rapina in una farmacia del centro cittadino. Anche in questa occasione, il rapinatore ha esploso un colpo di pistola, sempre a salve, contro il farmacista che gli aveva consegnato l’incasso. Quattro giorni dopo, il 25 agosto, il 34enne si è reso responsabile di un tentativo di rapina in un supermercato dove ha minacciato con la pistola i clienti e ha esploso un colpo in aria per ottenere la consegna del denaro contenuto nelle casse. In questo caso, però, i dipendenti sono riusciti a uscire a a bloccare le casse.

Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini hanno permesso di arrestare in flagranza Antonio Faro in occasione dell’ennesimo episodio commesso il 31 agosto ai danni di una farmacia del centro. Nella circostanza, il 34enne è stato bloccato e disarmato dai poliziotti al termine di un lungo inseguimento.