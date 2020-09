Sta bruciando un'area piena di sterpaglie nella prima fossa di corso dei Martiri, all'altezza di piazza della Repubblica. L'incendio è sotto controllo, non ci sono né feriti né persone intossicate, ma la nube di fumo che si è alzata a causa delle fiamme è talmente alta da risultare visibile a diversi chilometri di distanza.

Non è la prima volta che si sviluppa un incendio in quest'area che, quasi ogni estate, si ritrova a bruciare. Anche l'anno scorso la zona era stata preda delle fiamme, complice anche lo stato di abbandono in cui versa il tratto di corso dei Martiri in questione, riqualificato nel corso degli anni e poi caduto nel dimenticatoio. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale che sta tentando di regolare il traffico.