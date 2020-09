Cinquanta grammi di marijuana , materiale per il confezionamento delle dosi, 450 euro in contanti e anche un fucile calibro 12 . È quanto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno trovato in via Paolo Orsi , nel quartiere Nesima di Catania. I militari hanno arrestato il 31enne catanese Benedetto Rapisarda per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti .

I militari della squadra Lupi avevano già notato, nei giorni scorsi, alcuni strani movimenti di Rapisarda. Questo li ha spinti a una perquisizione in casa del 31enne dove sono stati trovati e sequestrati 50 grammi di marijuana - in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio - 450 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Nell'androne condominiale dell'immobile, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto un fucile calibro 12, tipo doppietta, con le canne mozze. L'arma, che è stata sequestrata, nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per gli accertamenti tecnici che potrebbero stabilirne la provenienza e l'eventuale utilizzo in episodi criminosi.