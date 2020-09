Faceva il tassista senza licenza . Per questo è stato sanzionato il pregiudicato R.S. di 49 anni che effettuava la propria attività abusiva nella zona della stazione centrale di Catania , in piazza Giovanni XXIII .

L'uomo, sprovvisto della licenza necessaria per svolgere l'attività di tassista, è stato trovato dai poliziotti della stradale dentro la sua auto (una monovolume di colore bianco, per imitare i taxi regolari) in attesa di caricare turisti o viaggiatori ai quali avrebbe applicato tariffe di trasporto inique e arbitrarie. Il 49enne è stato sanzionato e la macchina è stata sequestrata ai fini della confisca.

Ad approfondire la posizione di R.S. saranno adesso i poliziotti del commissariato San Cristoforo che sono già a lavoro per ricercare eventuali altri illeciti, come per esempio la percezione del reddito di cittadinanza.