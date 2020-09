Una storica edicola, aperta nel Dopoguerra e destinata a diventare una delle tante saracinesche abbassate, è stata salvata e trasformata da una cooperativa di guide turistiche. A rendere possibile la rinascita dell'attività nel cuore del centro storico di Catania, in piazza Duomo, sono state 15 tra guide turistiche ed escursionistiche che, nell'aprile del 2018, hanno creato Guiding Sicily. Non più solo un'edicola, ma anche un particolare info-point.

«Da tempo accarezzavamo l'idea di avere un punto in città gestito da noi ma non avevamo mai trovato una collocazione giusta - racconta a MeridioNews Angela Inferrera, che è una delle socie della cooperativa - Quando siamo entrati in contatto con il precedente proprietario, ci è sembrata un'occasione perfetta». In bella vista sul chiosco è esposta una foto storica, in bianco e nero. «È un fotogramma del film Il bell'Antonio - racconta la guida - in cui nello sfondo si intravede questa edicola». Il film diretto da Mauro Bolognini è del 1960. «Quando l'abbiamo vista e riconosciuta, abbiamo subito voluto stampare l'immagine ed esporla perché - sottolinea Inferrera - per noi stare in questo luogo è un valore aggiunto e volevamo che lo sapesse chiunque passi qui davanti».

Quotidiani, giornali, riviste, cartine, brochure, libri «e soprattutto tanto materiale informativo - sottolinea la guida turistica - da regalare ai turisti o a chiunque sia interessato ad approfondire la conoscenza non solo del capoluogo etneo ma di tutta la Sicilia». I 15 soci, a turno, presidiano l'edicola-info-point «restando a disposizione dei catanesi e dei turisti in vacanza, per condividere le bellezze della nostra terra e proporre i nostri tour». Per Catania e dintorni anche nella formula last-minute. Guiding Sicily però - su prenotazione - copre anche Aci Castello, Aci Trezza, Acireale, Siracusa, Noto, Palazzolo Acreide, Vendicari, Taormina, Messina, Ragusa e Piazza Armerina.

Per chi arriva davanti all'edicola, ogni mattina alle 10.30, c'è anche la possibilità di partecipare a un Walking tour. «Un'esperienza che dura un paio d'ore (per un costo di 20 euro a persona) durante la quale attraversiamo e raccontiamo il centro storico di Catania - spiega Inferrera - Di base in italiano e in inglese ma, su richiesta, anche in francese, tedesco, spagnolo, greco e russo». L'estate del post-lockdown dovuto alla pandemia del nuovo coronavirus si è fatta sentire anche per questo settore del turismo. «Abbiamo accolto e accompagnato quasi esclusivamente turisti italiani, con l'eccezione di qualche francese - sottolinea la guida - ma, nel tempo, siamo diventati anche un punto di riferimento per i cittadini catanesi che ci scelgono per venire a comprare il giornale o per curiosare tra i libri che raccontano la storia e la cultura dei nostri territori».