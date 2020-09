Oltre 90mila artic oli per la scuola e giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania in un esercizio commerciale di Misterbianco . Il titolare è stato denunciato .

Oltre 90mila articoli per la scuola e giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania in un esercizio commerciale di Misterbianco. Il titolare è stato denunciato.

I militari hanno individuato il grossista, che riforniva molti commercianti dell’area metropolitana e che, per eludere i controlli, deteneva gran parte della merce illecitamente commercializzata in un magazzino non dichiarato e poco distante dalla sede dell’azienda.

Tra gli articoli sequestrati ci sono zaini di Spiderman o di noti personaggi della Disney (come per esempio Topolino e Minnie). Nel magazzino sono stati trovati anche numerosi giocattoli potenzialmente pericolosi sia per la sconosciuta composizione dei materiali e, soprattutto, dalla scarsa qualità costruttiva.

L’intervento si è concluso con il sequestro di 90.154 articoli contraffatti e con la contestuale denuncia a piede libero del titolare, un cittadino di nazionalità cinese, per commercio di prodotti con segni falsi, utilizzo di segni mendaci e ricettazione.