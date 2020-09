Spintoni e insulti ai carabinieri intervenuti per bloccare un noto pregiudicato catanese impegnato a spacciare in via Testulla, nel quartiere San Cristoforo di Catania . Mentre i militari stavano raggiungendo il pusher 35enne , sarebbero stati avvicinati minacciosamente da diversi suoi familiari. Il figlio, la sorella e la nipote dell'uomo avrebbero strattonato e ingiuriato i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale per permettere allo spacciatore di scappare .

Spintoni e insulti ai carabinieri intervenuti per bloccare un noto pregiudicato catanese impegnato a spacciare in via Testulla, nel quartiere San Cristoforo di Catania. Mentre i militari stavano raggiungendo il pusher 35enne, sarebbero stati avvicinati minacciosamente da diversi suoi familiari. Il figlio, la sorella e la nipote dell'uomo avrebbero strattonato e ingiuriato i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale per permettere allo spacciatore di scappare.

Per questo, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo e una ragazza - entrambi catanesi di 19 anni - per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per gli stessi reati è stata denunciata anche una donna catanese di 35 anni.

Il pusher, prima di riuscire a fuggire, ha consegnato nelle mani della nipote un involucro con dentro cinque dosi di marijuana. La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.