A rovinare i piani dei malviventi ci hanno pensato i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania che, durante un intervento di routine all’interno di un palazzo di via Giacomo Leopardi, si sono accorti di tracce di calcinacci sparsi davanti un appartamento disabitato.

I militari, accedendovi, hanno potuto accertare come i criminali avessero studiato tutto nei minimi dettagli per riuscire ad accerede nei locali dell’agenzia della Banca nazionale del lavoro di via Giacomo Leopardi. Con il presumibile ausilio di un piccolo martello pneumatico erano riusciti a creare un buco nel pavimento.

Il lavoro ormai era quasi stato ultimato e sarebbero bastati pochissimi centimetri per buttare giù l’ultimo frammento di solaio e calarsi nei locali dell’istituto di credito. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per individuare i componenti della banda.