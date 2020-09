« Ho scoperto di essere positivo al Coronavirus , non so dove l'abbia contratto, ma in campagna elettorale si incontrano numerose persone». Con queste parole Santo Nicosia , candidato a sindaco di Tremestieri Etneo , annuncia con un video su Facebook di avere contratto il coronavirus . Una circostanza che non solo rende più complesso il percorso verso la vittoria, ma che comporta la predisposizione di ulteriori misure di sicurezza per evitare l'emergere di focolai .

Per questo il Comune, all'indomani dell'annuncio, ha reso noto la predisposizione di una struttura dove i cittadini - che nei giorni scorsi sono stati in contatto con Nicosia -, potranno sottoporsi al tampone, cioè l'esame diagnostico per verificare la positività al Covid-19.

A partire da domani, alle ore 15 e alla presenza del personale medico dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, infatti, nei locali dell'azienda di via Palmentazzo verrà predisposto un presidio per l'effettuazione dei tamponi a tutti i cittadini che nei giorni scorsi sono stati in contatto con Nicosia. «Il cui esito - si legge nella nota diffusa dall'ente comunale - sarà tempestivamente comunicato».

«Nonostante le dovute precauzioni sono stato contagiato - prosegue nel video Nicosia - ma non ho sintomi e sto bene», assicura il candidato in corsa per ricoprire lo scranno attualmente occupato da Santi Rando. «Avverto solo un calo di voce - sottolinea - dovuta, a mio parere, allo stress di questi giorni». Per il candidato che della trasparenza ha fatto la sua bandiera, «informare i cittadini appartiene al senso di responsabilità». Adesso, conclude, «la campagna elettorale prosegue, ma solo in modo virtuale».