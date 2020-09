Volo d'emergenza a bordo di un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare la notte scorsa. Il velivolo è partito da Catania con destinazione Genova. A bordo un neonato di appena cinque giorni in pericolo di vita . A chiedere l'aiuto dell'Aeronautica militare è stata la prefettura.

Volo d'emergenza a bordo di un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare la notte scorsa. Il velivolo è partito da Catania con destinazione Genova. A bordo un neonato di appena cinque giorni in pericolo di vita. A chiedere l'aiuto dell'Aeronautica militare è stata la prefettura.

Il neonato è stato ricoverato nell'ospedale Gaslini del capoluogo ligure. Ricevuta la richiesta la sala operativa ha attivato uno dei velivolo che la forza armata tiene in allerta per questo genere di necessità. Il Falcon è decollato da Catania alle 21.30 ed è arrivato a Genova dopo un'ora e venti minuti. Il piccolo è stato trasferito in ambulanza subito dopo l'atterraggio.