Denunciati a piede libero due pregiudicati a Librino. R. O. e S.O., di 64 e 27 anni, sono accusati di non avere custodito il materiale ferroso che di recente era stato loro sequestrato e affidato in custodia giudiziale. La polizia, infatti, nel corso di controlli nel quartiere ha notato un carroattrezzi di una locale ditta di soccorso stradale carico di rifiuti speciali, nello specifico materiale ferroso.