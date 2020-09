La sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sicilia ha condannato l'ex sindaco di Catania Enzo Bianco al risarcimento del Comune per 48mila euro e l'interdittiva legale per 10 anni . Con Bianco è stata condannata la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l'allora collegio dei revisori di conti «per avere contribuito al verificarsi del dissesto finanziario» dell'ente. Gli assessori hanno avuto condanne da 51mila euro e fino a 14mila euro . Per i revisori dei conti l'interdittiva è per cinque anni .

Stando alle accuse, contenute in un documento di oltre cento pagine, la giunta Bianco avrebbe agito in direzione opposta alle necessità finanziarie dell'ente. Motivo per cui si è arrivati alle richieste - era l'inizio di giugno - di risarcimento. I magistrati per l'ex sindaco avevano chiesto una somma che ammontava a poco più di 97mila euro, con la sentenza ridotti a 48mila euro.

Il dissesto del Comune di Catania è stato dichiarato ufficialmente a dicembre 2018, poco dopo l'elezione a primo cittadino di Salvo Pogliese, quest'ultimo attualmente sospeso dalla sua carica dopo la condanna in primo grado con l'accusa di peculato e l'applicazione della legge Severino. Il baratro contabile di Palazzo degli elefanti ammonta a qualcosa come un miliardo e mezzo di euro.