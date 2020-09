Avvocata civilista e per tre anni assessora alle Attività produttive nella giunta guidata dal sindaco di Catania Enzo Bianco . È morta a 57 anni, a causa di una malattia, Angela Mazzola . Con l'ex primo cittadino, prima delle dimissioni, era stata in carica da giugno 2013 a maggio 2016.

Avvocata civilista e per tre anni assessora alle Attività produttive nella giunta guidata dal sindaco di Catania Enzo Bianco. È morta a 57 anni, a causa di una malattia, Angela Mazzola. Con l'ex primo cittadino, prima delle dimissioni, era stata in carica da giugno 2013 a maggio 2016.

Oltre alla delega alle Attività produttive si era occupata di Commercio, Industria, Artigianato e Centro storico. Laureata in Giurisprudenza nel 1986, dal 2002 aveva avviato uno studio professionale con sede in via Trieste, a Catania.

Intanto, in mattina, è arrivato anche il cordoglio dell'attuale amministrazione comunale che «partecipa sentitamente al cordoglio dei familiari, per la prematura scomparsa. Anche nello svolgimento dell’incarico amministrativo - continua la nota arrivata dall'ufficio stampa dell'ente comunale etneo - si fece apprezzare dai tanti amici e conoscenti, per l’impegno sociale, il garbo e la competenza professionale».