Due escursionisti sono stati salvati dal Soccorso Alpino sul versante nord dell'Etna. L'intervento è stato effettuato questo pomeriggio, dopo una chiamata al numero d'emergenza.

La squadra che è intervenuta si trovava nella zona di Mojo Alcantara per un'esercitazione. I due sono stati raggiunti telefonicamente per poi essere recuperati sulla strada che porta all'osservatorio. Sono stati trovati in buone condizioni, anche se impauriti per via delle cattive condizioni meteo.