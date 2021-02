Per tutta la giornata di domani, venerdì 5 febbraio, è stato sospeso il servizio della metropolitana di Catania. La comunicazione è arrivata poco fa sulla pagina Facebook di Ferrovia Circumetnea.

«È un giorno festivo - spiega a MeridioNews Salvatore Fiore, il direttore tecnico di Fce - e bisogna evitare che la gente si rechi in centro». Nel capoluogo etneo, sono i giorni in cui si celebra la patrona Sant'Agata. Una festa che quest'anno, causa Covid-19, è limitata soltanto ad alcuni momenti religiosi.

«Ci dispiace moltissimo - aggiunge Fiore - ma, in questo momento, occorre mettere in atto tutte le iniziative finalizzate a limitare gli assembramenti, specialmente in ambienti chiusi come quelli della metropolitana».