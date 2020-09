Take note :

Take note:

Domani, domenica 20 settembre, alle ore 17.30, Claudio Di Mari presenta la sua Accademia di Alta Moda, nella terrazza del Museo Diocesano di Catania. Lo stilista catanese presenterà i suoi corsi di formazione di alta moda, insieme ai professionisti del settore che lo affiancheranno in questa scommessa imprenditoriale a sostegno dei talenti emergenti e del made in Italy.

«Catania città d’arte, di tradizioni e di straordinaria bellezza è anche uno splendido centro dove coltivare talenti – commenta Di Mari –, talenti che altrimenti avrebbero dovuto andare fuori dalla Sicilia per seguire corsi come i nostri. E, invece, noi siamo già riusciti in una piccola impresa: attrarre giovani provenienti da altre regioni».

Oltre alla stampa catanese, da Palermo arriveranno il giornalista di Repubblica Vassilly Sortino ed Eliana Chiavetta, giornalista e conduttrice tv.

Tra i nomi di Blogger e Influencer troviamo: Luciano Aristide, Sara Aiello, Dario Monfortè, Lorena Grisafi, Giuseppe La Spina.

Noi saremo presenti in missione speciale, seguiteci domenica nelle nostre stories su Instagram!