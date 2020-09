Un vigile urbano in servizio al corpo di polizia municipale di Catania è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata data dall'ente locale. Ad avere contratto l'infezione è un ispettore. Il comandante Stefano Sorbino ha disposto la sanificazione dei locali di piazza Spedini, dove il vigile lavora.

L'uomo si trova in quarantena domiciliare insieme ai familiari. In quarantena anche il compagno di pattuglia. Per gli altri colleghi che potrebbero essere entrati in contatto con lui, l'Asp ha disposto una serie di comporamenti da adottare nelle prossime settimane oltre che l'autovalutazione di eventuali sintomi compatibili con il Covid. Il gruppo, però, continuerà a lavorare. Previsto per loro il tampone.