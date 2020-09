Una cavalcata solitaria che porta Leonardo Paez sul gradino più alto della quattordicesima edizione dell' Etna Marathon , tra i più prestigiosi del calendario internazionale della mountain bike . Il campione del mondo colombiano, portacolori del team Giant Polimedical di Gianfranco Bechis, ha confermato i pronostici della vigilia chiudendo la sua fatica in tre ore e 46 minuti. Seconda piazza per il campione norvegese Ole Hem (Wilier 7C force), con un distacco dal primo di sei minuti e otto secondi. A completare il podio, e primo degli atleti italiani al via, Johnny Cattaneo (Wilier 7C force).

Una cavalcata solitaria che porta Leonardo Paez sul gradino più alto della quattordicesima edizione dell'Etna Marathon, tra i più prestigiosi del calendario internazionale della mountain bike. Il campione del mondo colombiano, portacolori del team Giant Polimedical di Gianfranco Bechis, ha confermato i pronostici della vigilia chiudendo la sua fatica in tre ore e 46 minuti. Seconda piazza per il campione norvegese Ole Hem (Wilier 7C force), con un distacco dal primo di sei minuti e otto secondi. A completare il podio, e primo degli atleti italiani al via, Johnny Cattaneo (Wilier 7C force).

Tra gli atleti etnei spicca, invece, la prova di Vincenzo Saitta, 19 anni, originario di Maletto. Per l'atleta, tesserato per la squadra Mastromarco Sensi FC Nibali, ottava piazza in quattro ore e cinque minuti. Il percorso della gara marathon, con partenza da Milo, misurava complessivamente 82 chilometri con un dislivello di 3000 metri e quattro salite decisive. Da quella iniziale in contrada serra Buffa fino allo strappo finale che a condotto gli atleti ad affacciarsi sulla maestosa Valle del Bove.

Nella prova riservata alle donne secondo successo consecutivo in questa manifestazione per Chiara Burato (Omap Cicli Andreis). A completare il podio Marie Claire Aquilina (Teamgreens) ed Elizabeth Simpson della Mongibello Mtb team, società organizzatrice. Oltre alla prova marathon l'appuntamento prevedeva la gran fondo di 48 chilometri e una prova riservata agli escursionisti di 27 chilometri. Infine la categoria riservata alle mountain bike elettrice.