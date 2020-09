Locale chiuso e sanzionato per non aver rispettato le regole previste per il contenimento del nuovo coronavirus. Nel mirino della polizia etnea è finito il Ramblas in zona Vulcania, lungo via Guido Gozzano a pochi passi da via Francesco Fusco . Gli agenti sono intervenuti, dopo avere ricevuto una segnalazione tramite l'applicazione YouPol, durante una serata di karaoke.

All'interno, secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine tramite un comunicato stampa, tutto il personale della struttura non indossava la mascherina di protezione individuale. Sia il titolare, che i dipendenti, sono stati multati. Per il locale, come previsto dalla normativa, è scattata la chiusura per cinque giorni.