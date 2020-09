« Un'interpretazione anomala della circolare dell'assessorato alle Autonomie locali ». La chiude così, con rammarico ma senza troppe polemiche, Cettina Ambra , candidata del Movimento 5 stelle alla carica di sindaca del Comune di Trecastagni . A lei, come agli altri aspiranti primi cittadini Raffaele Trovato e Mauretta Finocchiaro , i commissari che reggono il municipio hanno temporaneamente imposto lo stop alla possibilità di presentare le liste in piazza Marconi. In un primo momento, gli eventi elettorali erano stati autorizzati per sabato e domenica. Ma a fare saltare il banco, dando il via ai provvedimenti di revoca, è stata la concomitanza con il silenzio elettorale e l'apertura delle urne per il referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato.

«Alla luce delle raccomandazioni impartite alla commissione straordinaria - si legge nelle revoca al comizio di Finocchiaro - e in linea con le disposizioni dalla nota del 16 settembre 2020 della Regione Siciliana, e per non esporre l'oratore a possibili ripercussioni di violazione delle norme che disciplinano la propaganda elettorale, si ritiene di dovere revocare l'autorizzazione». Un passo indietro improvviso anche perché «inizialmente avevamo avuto il via libera ma con tutte le raccomandazioni del caso», continua Ambra contattata telefonicamente da MeridioNews.

Il riferimento della candidata è proprio alla nota dell'assessorato alle Autonomie locali. Documento di due pagine firmato dal dirigente Giovanni Corso protocollato il 16 settembre. Lo stesso in cui, però, non c'è il divieto di organizzare comizi elettorali in vista delle amministrative del prossimo 4 e 5 ottobre per il fine settimane del referendum. «Gli eventuali comizi - si legge nella nota - devono afferire, per i temi e i contenuti, unicamente alla tornata elettorale amministrative, stante il divieto di propaganda sulla consultazione referendaria». Insieme a questo, vigili urbani e sindaci sarebbero stati chiamati alla massima vigilanza degli eventi per evitare quindi riferimenti, diretti e indiretti, al voto referendario.

«Esprimiamo amarezza per un provvedimento di revoca consegnato a pochi minuti dallo svolgimento dell’evento», scrive con rammarico sulla sua pagina Facebook la candidata Finocchiaro. Anche Trovato, sempre attraverso i social, ha annunciato il rinvio della presentazione della lista. Tutti si ritroveranno in piazza oggi. L'unico ad avere anticipato i tempi è l'ex sindaco Giuseppe Messina, con la serata elettorale che era stata fissata per il 12 settembre.