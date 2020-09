Padre e figlia . Entrambi obbligati a stare a casa perché un parente è risultato positivo al Covid-19 ed entrambi denunciati per avere violato la quarantena . La storia arriva da Misterbianco dove sono stati denunciati alla procura di Catania un impiegato del Comune , in servizio all'ufficio Anagrafe, e la parente presidente di un seggio elettorale.

Malgrado la comunicazione di quarantena, ieri mattina si sono recati rispettivamente in ufficio e al seggio elettorale. Dopo l'intervento della polizia municipale sono stati allontanati. Intanto cresce la preoccupazione per l'aumento dei contagi nella cittadina pedemontana. Al momento, secondo gli ultimi dati, i positivi al nuovo coronavirus sono 26, mentre circa 50 sono le persone obbligate a non uscire di casa.