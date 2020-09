Un ragazzo di 30 anni - V.S. - è stato arrestato per il reato di lesioni dal personale delle volanti. Il giovane, dopo una lite iniziata a bordo di un autobus della linea Amt - avrebbe aggredito per strada un anziano di 82 anni , facendolo cadere al suolo.

In seguito a una segnalazione arrivata al 112, intorno alle 12 di domenica scorsa, i poliziotti sono intervenuti in piazza Giovanni XIII, alla stazione di Catania. Lì hanno trovato l'anziano a terra con una ferita alla testa. Dagli accertamenti fatti dagli agenti di polizia, è emerso che il giovane avrebbe aggredito l'82enne dopo una discussione nata per futili motivi sull'autobus.

L’aggressore, ancora presente sul luogo, è stato bloccato, arrestato e portato in questura. La vittima, invece, è stata trasportata dal personale medico in ospedale dove è stato ricoverato in osservazione con una prognosi di 30 giorni.