Caffè con furto ieri sera in un bar di viale Vittorio Veneto. Un banconista ha visto sparire il proprio cellulare, pochi attimi dopo avere preparato un caffè a un cliente. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza si è scoperto che a portare via il telefono era stato proprio l'avventore.

I carabinieri della Compagnia di piazza Dante, dopo avere raccolto la denuncia del barista e avere visionato le immagini, sono riusciti a risalire all'identità del ladro. Si tratta di un 29enne pregiudicato, residente in viale Moncada, nel quartiere di Librino.

I militari si sono presentati a casa dell'uomo e hanno perquisito l'immobile. Le ricerche, in un primo momento, sembravano non portare a nulla. Poi però la scoperta: il cellulare era stato nascosto in un'intercapedine nel vano ascensore. Il 29enne è stato denunciato per furto aggravato.