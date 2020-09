Due medici di medicina generale sospesi ed otto farmacisti indagati . Questo è il bilancio dell'indagine coordinata dalla procura di Catania e condotta dai militari del nucleo antisofisticazione dei carabinieri a conclusione di un'inchiesta nata dopo un maxi sequestro di farmaci compiuto alcuni mesi fa durante un'ispezione in una farmacia di Adrano , in provincia di Catania.

Si trattava di circa duemila confezioni integre e in corso di validità dalle quali erano state staccate le cosiddette fustelle, cioè il bollino adesivo che il farmacista trattiene nel momento in cui consegna i farmaci ai pazienti, per attaccarlo alla ricetta medica e ottenere così il rimborso da parte dell'Asp. Secondo gli inquirenti, la truffa avrebbe avuto un valore di due milioni di euro, sottratti al servizio sanitario regionale.

I militari hanno scoperto oltre 200 ricette mediche irregolari, frutto di false prescrizioni effettuate in diverse zone dell'hinterland catanese. I due medici, con il concorso di farmacisti compiacenti, secondo quanto emerso dalle indagini, redigevano le ricette false a favore di pazienti ignari, per ottenere il rimborso, impedendo in alcuni casi, il commercio di medicinali provenienti da specifici canali distributivi.