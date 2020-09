Si spacciavano per commercianti per truffare i grossisti . Una truffa vera e propria organizzata utilizzando la partita iva di una ditta di Grammichele la cui attività era cessata a gennaio 2020. Antonino Rapisarda , 68 anni, e Antonino D'Urso , 32 anni, avrebbe utilizzato anche un indirizzo email creato appositamente e due schede telefoniche intestate a cittadini extracomunitari.

Nelle maglie dei truffatori è finito un grossista della provincia di Agrigento specializzato nella vendita di vini. Da quest'ultimo i malviventi hanno richiesto, e ottenuto, due partite di bottiglie. La prima del valore di 1300 euro e la seconda di circa 2600 euro. Gli acquisiti, effettuati via email tramite l'invio di falsi bonifici, avevano indotto in errore il venditore.

A tradire il duo Rapisarda-D'urso è stata la seconda spedizione. La stessa in cui si è intrufolato un carabinieri in borghese, seguito dai colleghi con le auto civetta. Arrivati nel luogo in cui era stata concordata la consegna, in via Alessandro La Marmora, sono scattate le manette. Prima però i malviventi hanno tentato la fuga provando a nascondersi tra le vetture in sosta. Recuperati e sequestrati un tablet con all’interno immagini con riproduzioni di false carte di identità, una sim utilizzata per contattare il fornitore e intestata a un extracomunitario, nonché due telefoni cellulari.

La merce è stata restituita all’azienda produttrice, mentre i due arrestati, associati inizialmente nel carcere di Gela, dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, sono stati relegati agli arresti domiciliari. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per risalire a eventuali altre vittime dei due truffatori.