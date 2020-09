Il cane in braccio per nascondere l'eroina. Brutta disavventura per due coniugi di Palagonia : il 50enne Salvatore Lizio , detenuto agli arresti domiciliari e la moglie di 45 anni. Nonostante la misura cautelare infatti, l'uomo pare fosse ancora attivo nello spaccio di stupefacenti, una voce giunta anche ai carabinieri di Palagonia, che hanno così disposto un controllo.

Il cane in braccio per nascondere l'eroina. Brutta disavventura per due coniugi di Palagonia: il 50enne Salvatore Lizio, detenuto agli arresti domiciliari e la moglie di 45 anni. Nonostante la misura cautelare infatti, l'uomo pare fosse ancora attivo nello spaccio di stupefacenti, una voce giunta anche ai carabinieri di Palagonia, che hanno così disposto un controllo.

Una volta scattata la persecuzione dell'abitazione dei coniugi, i militari hanno notato che la donna non si separava mai dal loro cane, che teneva stretto al petto. L’atteggiamento della coppia è mutato radicalmente quando i militari hanno comunicato alla donna che sarebbe stata sottoposta a perquisizione da personale.

Quest’ultima, quasi in tono di resa, ha messo a terra il cagnolino così evidenziando sotto la maglietta un involucro poi rivelatosi un pacchetto di sigarette al cui interno erano contenute sette dosi di eroina, ciò ha però scatenato la reazione del marito che, a quel punto, ha pesantemente inveito contro i militari, finendo per prendersi una denuncia anche per minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per detenzione in concorso di stupefacenti.