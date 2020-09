Incidente stradale mortale nella mattinata in via Machiavelli a Paternò . A perdere la vita G.M., 50enne paternese che stava accompagnando, poco prima delle 9.30, la nipote 17enne a scuola. Dalla ricostruzione della polizia municipale, l’uomo, alla guida di una Audi Q2, avrebbe avuto un malore, forse un infarto fulminante che non gli avrebbe lasciato scampo. A quel punto l’auto senza alcun controllo avrebbe iniziato a tenere una velocità molto sostenuta . A quanto sembra il piede della vittima ha schiacciato fino in fondo il pedale dell’acceleratore.

Incidente stradale mortale nella mattinata in via Machiavelli a Paternò. A perdere la vita G.M., 50enne paternese che stava accompagnando, poco prima delle 9.30, la nipote 17enne a scuola. Dalla ricostruzione della polizia municipale, l’uomo, alla guida di una Audi Q2, avrebbe avuto un malore, forse un infarto fulminante che non gli avrebbe lasciato scampo. A quel punto l’auto senza alcun controllo avrebbe iniziato a tenere una velocità molto sostenuta. A quanto sembra il piede della vittima ha schiacciato fino in fondo il pedale dell’acceleratore.

La ragazzina presa dal panico - lo zio materno non rispondeva alle sue sollecitazioni - avrebbe tentato di rallentare la folle corsa dell’Audi provando a frenare il mezzo. L’autovettura ha finito la corsa contro un auto parcheggiata sul lato destro della strada, tamponando violentemente una Lancia Y, la quale a sua volta ha urtato una Lancia Delta e una Ford Fiesta. Il boato ha richiamato l’attenzione dei residenti che sono scesi in strada prestando le prime cure del caso.

Sul posto un’ambulanza del 118 il cui personale medico non ha potuto fare altre che accertare la morte dell’uomo. Illesa ma sotto choc la 17enne. La salma dell’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stata restituita ai familiari. La via in questione è stata chiusa al transito per tutto il tempo dei soccorsi. Solo poco dopo mezzogiorno il transito lungo via Machiavelli è tornato regolare.