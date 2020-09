La discoteca Ra5 , situata in via monsignor. D. Orlando a Catania, resterà chiusa per dieci giorni .

Il provvedimento è stato emesso dal questore di Catania dopo che, durante alcuni controlli effettuati dalla polizia amministrativa, si è scoperto che nel locale si svolgevano tornei di poker texano non autorizzati. In seguito agli accertamenti, i resposansibili della discoteca sono stati segnalati alla procura di Catania per esercizio di giochi d'azzardo.