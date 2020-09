L'ha prima minacciata di morte e poi ha provato a scagliarle contro una cassettiera . Per questo è stato arrestato un 44enne catanese con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre . Nella serata di ieri, la donna ha richiesto l'intervento della polizia dopo l'ennesimo episodio di violenza .

Accompagna in questura, la vittima ha raccontato anni di reiterati soprusi e vessazioni da parte del figlio, minacce di morte e violenze fisiche, che spesso scaturivano dalle continue richieste di denaro dell’uomo non assecondate dalla madre. La donna ha anche precisato di non avere mai fatto ricorso alle cure mediche e solo in un’occasione, nel maggio del 2019, ha sporto denuncia contro il figlio che, a suo dire, sarebbe affetto da una schizofrenia paranoica. Le dichiarazioni della donna sull'indole violenta del figlio sono state confermate anche da una vicina di casa.

Al momento dell'intervento degli agenti, in una traversa di via Plebiscito, l’uomo si trovava ancora all’interno dell’abitazione. Nei confronti dei poliziotti avrebbe dimostrato un atteggiamento nervoso. Accompagnato in questura è stato arrestato in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.