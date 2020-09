Tutta la fila centrale delle cabine in legno del lido Las Vegas in via Pagaro, zona Vaccarizzo, a Catania è stata distrutta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento Sud del comando provinciale di Catania sono ancora in corso. Ulteriori indagini, a conclusione dell'attività operativa, serviranno per stabilire le cause dell'incendio.