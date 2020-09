È risultato positivo al nuovo coronavirus un consigliere del secondo Municipio di Catania (Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio). Per questo, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea dei locali per provvedere alla sanificazione .

Si tratta degli uffici decentrati di Barriera/via Frassati, Picanello e del Castello di Leucatia (dove hanno sede la sala consiliare e la biblioteca del II Munipicio) e il centro servizi anagrafico di Picanello. La riapertura dei locali è prevista per il prossimo giovedì 1 ottobre. Gli uffici di via Frassati a Barriera, a conclusione della attività di sanificazione e igienizzazione, riapriranno mercoledì.

Il consigliere è asintomatico e sta bene, anche i suoi familiari sono risultati positivi al Covid-19. Pure loro sono asintomatici e si sono sottoposti al tampone perché erano in partenza per una vacanza.

È stato già attivato il tracciamento dei contatti con il coordinamento dell'Azienda sanitaria provinciale. Gli altri consiglieri di Municipalità, stando a quanto confermato a MeridioNews, si sarebbero già messi in isolamento domiciliare fiduciario in attesa di essere sottoposti ai tamponi. Alcuni hanno già effettuato il test sierologico e stanno bene.

Questa mattina, intanto, due medici e due infermieri dell'Asp3 di Catania si sono recati nel comando di polizia municipale per effettuare i tamponi a tutto il personale che ha riferito di aver avuto, nelle ultime settimane, contatti con l'ispettore del corpo che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. Sono 43 i tamponi rapidi effettuati che, in soli 15 minuti, hanno dato il loro responso, per tutti negativo.