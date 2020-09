Un focolaio in una palestra di arti marziali di Catania , la Dai-Ki Dojo, la sede centrale che si trova nella zona di via Vincenzo Giuffrida . Lo scorso venerdì pomeriggio uno degli sportivi si è allenato, il lunedì successivo è poi risultato positivo al Covid-19 . Ai primi sintomi - soprattutto una febbre molto alta - il giovane si è sottoposto al tampone che è ha dato esito positivo .

Un focolaio in una palestra di arti marziali di Catania, la Dai-Ki Dojo, la sede centrale che si trova nella zona di via Vincenzo Giuffrida. Lo scorso venerdì pomeriggio uno degli sportivi si è allenato, il lunedì successivo è poi risultato positivo al Covid-19. Ai primi sintomi - soprattutto una febbre molto alta - il giovane si è sottoposto al tampone che è ha dato esito positivo.

Stando a quando risulta a MeridioNews, anche diversi altri sportivi con cui il ragazzo si è allenato sarebbero risultati affetti dal nuovo coronavirus. In quarantena, al momento, come confermato a questo giornale da fonti sanitarie, ci sarebbero una ventina ragazzi che frequentano la palestra.

In isolamento domiciliare fiduciario anche i familiari di tutti i giovani risultati positivi. Alcuni di questi, prima di sapere anche del primo caso di positività, inoltre, lo scorso sabato sera avrebbero anche partecipato a una festa di compleanno. Si sta cercando di ricostruire la rete di tutti i contatti.

La palestra è stata chiusa mentre le persone in quarantena sono già in contatto con l'Asp che avvierà i protocolli previsti facendo i tamponi, allo scadere dei quattordici giorni, a tutte le persone che sono entrate in contatto con chi è risultato positivo.