È risultato positivo coronavirus un bambino che frequenta la scuola Giovanni Paolo II di Piano Tavola. Non presenta sintomi rilevanti, sta bene e si trova in isolamento domiciliare con la famiglia in attesa di effettuare il tampone. L'intera classe frequentata dal bambino sarà posta in quarantena. Riscontrata la positività al Covid-19 anche una collaboratrice scolastica della stessa scuola, le sue condizioni sono buone e anche lei si trova in isolamento domiciliare. L'Asp provvederà a chiudere le classi dove la collaboratrice era solita operare.

«Eventuali disposizioni più drastiche, come la chiusura dell’intero plesso scolastico, verranno decise solo ed esclusivamente dall’Asp e dal governo regionale», fanno sapere dal Comune di Belpasso. «Da genitore prima che da sindaco - afferma in una nota il primo cittadino Daniele Motta - capisco e condivido la legittima preoccupazione dei genitori in una situazione così delicata tra poche certezze e tanti dubbi».

«Ciò che non capisco e non condivido - continua il sindaco Motta - è il comportamento di alcuni soggetti che insinuano dubbi e fomentano odio creando allarmismi inopportuni. Questo si chiama sciacallaggio politico, non lo accetto ma vado avanti. In una situazione così complicata - conclude il primo cittadino - dovremmo andare tutti verso la stessa direzione, il bene comune, il contenimento del virus e il superamento di questa emergenza».