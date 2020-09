Un 44enne catanese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L'uomo si è reso protagonista di una violenza aggressione ai danni di un'anziana. Mario Munzone , questo il nome della persona arrestato, si è avvicinato alla donna dopo che quest'ultima aveva prelevato denaro al banco-posta in via Plebiscito .

Un 44enne catanese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L'uomo si è reso protagonista di una violenza aggressione ai danni di un'anziana. Mario Munzone, questo il nome della persona arrestato, si è avvicinato alla donna dopo che quest'ultima aveva prelevato denaro al banco-posta in via Plebiscito.

Il 44enne si trovava a bordo di una motocicletta quando le ha strappato la borsa, facendola cadere a terra. Munzone ha lasciato la vittima sull'asfalto ed è fuggito via. L'anziana, che ha battuto la testa sul marciapiede, è stata soccorsa e portata in ospedale, dove le è stata diagnosticata un'emorragia cerebrale. I medici hanno fissato la prognosi in 40 giorni.

Le indagini sono partite con il coinvolgimento degli agenti della Squadra mobile e del reparto Falchi. Fondamentali sono state le immagini registrate dalle telecamere installate nella zona e dalla testimonianza della vittima. L'uomo è stato rintracciato poche ore dopo nei pressi del luogo in cui è avvenuta la rapina.