A chiamare la polizia è stato un bambino di dieci anni . Il piccolo ha chiesto aiuto per la mamma, che poco prima era stata picchiata dal marito con calci e pugni. L'aggressione è avvenuta ieri, in un'abitazione del quartiere Cibali , di fronte agli altri due fratelli di 15 e due anni.

A chiamare la polizia è stato un bambino di dieci anni. Il piccolo ha chiesto aiuto per la mamma, che poco prima era stata picchiata dal marito con calci e pugni. L'aggressione è avvenuta ieri, in un'abitazione del quartiere Cibali, di fronte agli altri due fratelli di 15 e due anni.

I poliziotti hanno trovato la donna in lacrime e con una ferita alla testa, causata dal cellulare scagliatole contro dal marito. Dal racconto fatto dalla donna agli agenti è emerso che i comportamenti violenti e le minacce andavano avanti da circa un anno. I bambini sono stati affidati a un parente, mentre la donna è stata curata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato ferite guaribili in cinque giorni.

L'uomo, che è risultato un consumatore di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il gip ha disposto per lui i domiciliari nella casa della madre.