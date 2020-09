Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di Viagrande per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra i furbetti c'è anche un pluripregiudicato 58enne di Aci Bonaccorsi, già condannato per associazione di tipo mafioso (come affiliato al clan Laudani), in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.