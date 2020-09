Demolito un fabbricato rurale in cemento armato ad Adrano. Le ruspe sono entrate in azione in contrada Pecorelle, per buttare giù l'immobile realizzato oltre 25 anni fa in totale assenza delle autorizzazioni edilizie. Il reato era stato già accertato nel 1995 e la prima sentenza di condanna era arrivata due anni più tardi. Oggi è divenuta irrevocabile.