Si nascondeva in una casa rurale nella periferia di Mazzarrone, in provincia di Catania, il 58enne Salvatore Asta. L'uomo era latitante dalla fine di luglio, dopo che il tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di revoca dei domiciliari, precedentemente commessi per motivi di salute. Asta, pochi giorni prima, era evaso dall'abitazione in cui stava trascorrendo la detenzione.

I carabinieri della Compagnia di Caltagirone, i militari della locale stazione e i colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia lo hanno arrestato insieme a un coetaneo che adesso è accusato di averne favorito la latitanza. Denunciato anche un 53enne proprietario di una casa a Caltagirone, dove Asta avrebbe trascorso un periodo di latitanza. All'interno dell'abitazione è stata trovata una pistola a salve modificata per sparare.

Salvatore Asta è nato a Vercelli e deve scontare oltre 14 anni e mezzo perché condannato per tentato omicidio, concorso in rapina, lesioni personali aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di armi e munizioni, uso di atto falso. Tutti i reati sono stati compiuti in Germania, nei dintorni di Bochum, tra il 2016 e il 2019.

In seguito alla cattura è emerso che Asta era in possesso anche di documenti contraffatti. Nello specifico i carabinieri hanno recuperato due patenti di guida intestate a una terza persona ma con sopra la foto del 58enne. Asta aveva anche una tessera sanitaria con generalità false.