Sfruttavano il turno di chiusura settimanale per allestire i tavoli e dare il vita a una bisca clandestina. Questo è ciò che hanno scoperto ad Adrano i carabinieri. A occuparsi delle indagini sono stati i militari della stazione di Biancavilla. La bisca aveva luogo all'interno del salone di un parrucchiere, gestito da un 32enne. Il locale ospitava due tavoli, con possibilità di accedere al frigobar. Sono in tutto 17 le persone denunciate per partecipazione a giochi d'azzardo.