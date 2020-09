Si aprirà l'8 giugno del 2021 il processo che vede i consiglieri comunali di Adrano Federico Floresta e Maria Grazia Ingrassia accusati di corruzione elettorale per la tornata delle elezioni amministrative di due anni fa. Oltre ai due esponenti politici, ad affrontare il processo saranno anche altri 12 imputati, tra cui il marito della consigliera Ingrassia, Antonio Furnari.

Ieri è stata la giudice per l'udienza preliminare Marina Rizza a decidere per il rinvio a giudizio. Il comune di Adrano si è costituito parte civile al processo. Secondo l’accusa, i due consiglieri - candidati ed eletti (Floresta con 578 voti e Ingrassia con 465 voti) nella lista Adrano attiva a sostegno del candidato sindaco Aldo Di Primo, poi uscito sconfitto al ballottaggio con l'attuale primo cittadino Angelo D'Agate - avrebbero elargito denaro e organizzato giro-pizza in cambio di preferenze per vincere le Amministrative del giugno del 2018.

Secondo la procura, i due consiglieri e Furnari avrebbero costruito a una rete di soggetti che «in cambio di somme di denaro» avrebbe dovuto agire nel territorio per procacciare voti «offrendo e/o elargendo agli elettori somme di denaro e altre utilità - scrive la procura - al contempo, operando la schedatura degli elettori, il controllo del voto presso le relative sezioni e la conseguente verifica della correlazione tra denaro corrisposto e voti ottenuti».

Un sistema in cui poco sarebbe stato lasciato al caso. Ci sarebbe stata, infatti, «la creazione di un vero e proprio database - continuano dalla procura -finalizzato al riutilizzo con il medesimo sistema di scambio denaro-voti, per successive competizioni elettorali». Stando a quanto accertato dalla procura, il denaro elargito si sarebbe aggirato tra 25 e 50 euro per ciascun elettore. Senza contare le utilità e, in modo particolare, le pizze.