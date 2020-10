Un 27enne incensurato utilizzato come custode della droga. A scoprirlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa. La marijuana serviva ad alcuni pusher impegnati nelle attività di spaccio lungo viale Nitta 12, nel quartiere periferico Librino. I militari hanno intercettato l'uomo dopo alcuni servizi di osservazione attraverso l'utilizzo di particolari binocoli.

L'uomo, secondo quando comunicato dai militari alla stampa, periodicamente si avvicinava a un furgone, parcheggiato nei pressi di un pesante tombino in ghisa. I carabinieri hanno organizzato un blitz sorprendendo il 27enne mentre apriva la copertura mediante l'utilizzo di una particolare pinza. All'interno c'erano diversi involucri in cellophane contenenti complessivamente 2,5 chilogrammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa cella celebrazione del rito direttissimo.